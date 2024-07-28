若爾蓋濕地生態研究站投運

若爾蓋濕地是中國高寒濕地主要集中分布區，卻正面臨生物多樣性喪失和濕地服務功能減弱的挑戰。位於四川省阿壩藏族羌族自治州紅原縣的中國科學院若爾蓋濕地生態研究站上周五全面投入使用，將展開高寒濕地生態系統保護與可持續利用的監測、研究和試驗示範工作，改善高寒濕地長期定位監測與研究現狀。