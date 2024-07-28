7月28日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月28日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
若爾蓋濕地生態研究站投運
若爾蓋濕地是中國高寒濕地主要集中分布區，卻正面臨生物多樣性喪失和濕地服務功能減弱的挑戰。位於四川省阿壩藏族羌族自治州紅原縣的中國科學院若爾蓋濕地生態研究站上周五全面投入使用，將展開高寒濕地生態系統保護與可持續利用的監測、研究和試驗示範工作，改善高寒濕地長期定位監測與研究現狀。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240728-0728_00180_068/若爾蓋濕地生態研究站投運
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc