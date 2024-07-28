早產嬰飲醫院奶粉致腸炎 雅培須賠38億元

原告伊利諾伊州居民吉爾（Margo Gill）2021年早產誕下女嬰戴維斯（Robynn Davis），戴維斯在兒科深切治療部留醫期間，獲醫生安排服用雅培專門向醫院提供的早產嬰兒專用心美力配方奶粉後，出現壞死性小腸結腸炎。吉爾指，嬰兒服用該款配方奶粉致病風險較服用母乳高，但雅培未事先警告醫生和父母。

美國目前有近1,000宗針對配方奶粉案件，多宗涉及壞死性小腸結腸炎，今次是首宗同類裁決，12人陪審團中9人同意判決。雅培發言人斯托菲爾（Scott Stoffel）強調，專用配方奶粉和營養強化劑是早產嬰兒唯一選擇，判決忽視專業科學意見，影響產品供應。涉案配方奶粉僅在醫院使用，不在市面供應。