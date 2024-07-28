早產嬰飲醫院奶粉致腸炎 雅培須賠38億元
【本報綜合報道】美國伊利諾伊州一名早產女嬰服用奶粉生產商雅培的醫院版配方奶粉後患腸炎，導致神經損傷需長期護理，家長入稟控告雅培隱瞞奶粉風險。密蘇里州東部聯邦地區法院陪審團上周五裁定雅培敗訴，須賠償合共4.95億美元（約38.61億港元），雅培計劃上訴。
雅培計劃上訴
原告伊利諾伊州居民吉爾（Margo Gill）2021年早產誕下女嬰戴維斯（Robynn Davis），戴維斯在兒科深切治療部留醫期間，獲醫生安排服用雅培專門向醫院提供的早產嬰兒專用心美力配方奶粉後，出現壞死性小腸結腸炎。吉爾指，嬰兒服用該款配方奶粉致病風險較服用母乳高，但雅培未事先警告醫生和父母。
美國目前有近1,000宗針對配方奶粉案件，多宗涉及壞死性小腸結腸炎，今次是首宗同類裁決，12人陪審團中9人同意判決。雅培發言人斯托菲爾（Scott Stoffel）強調，專用配方奶粉和營養強化劑是早產嬰兒唯一選擇，判決忽視專業科學意見，影響產品供應。涉案配方奶粉僅在醫院使用，不在市面供應。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：