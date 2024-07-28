特朗普傷右耳 FBI質疑非因子彈 兩日後轉軚認有關

美國共和黨總統候選人特朗普早前在賓夕凡尼亞州，出席競選集會時遇刺受傷。聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗‧雷上周三曾稱，特朗普右耳傷勢是子彈或彈片造成仍有疑問，言論一出引起爭議。FBI兩日後發聲明，指由死去槍手步槍發射的子彈確實擊中特朗普耳朵。

克里斯托弗‧雷提出質疑後，特朗普在社交平台上反擊指，對方不清楚擊中他的到底是子彈、彈片還是玻璃，卻確認總統拜登身體健康和認知能力沒問題，直斥「大錯特錯」，揶揄對方因此也不清楚破紀錄的恐怖分子和罪犯進入美國的原因。曾任白宮醫生的傑克森（Ronny Jackson）自本月13日事發起一直治療特朗普，他稱特朗普耳朵確實是槍傷，絕對沒有證據表明子彈以外的東西擊中特朗普，而克里斯托弗‧雷的說法會導致陰謀論出現。

前白宮醫生證實子彈擦耳 傑克森指出，特朗普事後送往醫院及接受右耳槍傷評估治療。傑克森根據在美國海軍的20年急救經驗，對特朗普傷口的直接觀察，同意醫護最初對特朗普傷勢評估和診療。《紐約時報》稱分析子彈軌迹、片段、圖片及音頻後，充分表明槍手發射的首發子彈擦傷特朗普。

共和黨議員要求局長澄清 參議院司法委員會共和黨籍資深議員格雷厄姆上周五致函FBI，要求克里斯托弗‧雷立即澄清並承認特朗普遭子彈擊中，不是玻璃或彈片，強調他不應讓事件造成民眾困惑，降低他們對調查機構的信任。FBI其後發聲明指，不論是完整還是碎片，傷及特朗普的都是子彈。有消息指，FBI繼續調查遇刺案，並希望與特朗普面談。本報綜合報道