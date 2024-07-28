烏襲克里米亞俄軍用機場

烏克蘭上周五稱，烏軍襲擊克里米亞的一個俄羅斯軍用機場，據指襲擊造成死傷。烏軍總參謀部發聲明指，俄羅斯位於克里米亞西部的薩基機場是最新遭到襲擊的目標，並正在評估後果。襲擊是由烏克蘭導彈部隊與其他特遣隊一起執行，據指烏軍利用陸軍戰術導彈系統施襲。（綜合報道）