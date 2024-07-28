7月28日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月28日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
澳洲傳媒數百名記者罷工
澳洲九號台娛樂公司數百名記者上周五在多地發起集會，要求加薪幅度需追上通脹，同時開始罷工5天。大批記者當天前往公司位於墨爾本、悉尼、布里斯班及珀斯辦公室門外聚集，一同高舉標語。一名女記者透露，她及其同事人工在新冠疫情爆發期間遭到凍結，現時需要加薪支付房租，以及應對高昂生活成本。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240728-0728_00180_030/澳洲傳媒數百名記者罷工
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc