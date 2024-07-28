澳洲傳媒數百名記者罷工

澳洲九號台娛樂公司數百名記者上周五在多地發起集會，要求加薪幅度需追上通脹，同時開始罷工5天。大批記者當天前往公司位於墨爾本、悉尼、布里斯班及珀斯辦公室門外聚集，一同高舉標語。一名女記者透露，她及其同事人工在新冠疫情爆發期間遭到凍結，現時需要加薪支付房租，以及應對高昂生活成本。（綜合報道）