荷蘭破值1.9億元冰毒走私

荷蘭破獲本國歷來最大規模冰毒走私案，檢獲逾3.2噸冰毒，估計黑市價值達2,240萬歐元（約1.9億港元）。荷蘭海關今年2月在鹿特丹，從一批由墨西哥運往荷蘭南部登豪特的貨物中，檢獲一個裝有沙子狀物質的袋子。由於毒品與銅及難以分解的物質混在一起，花費4個月才把毒品銷毀。（綜合報道）