7月28日(日)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
07月28日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
荷蘭破值1.9億元冰毒走私
荷蘭破獲本國歷來最大規模冰毒走私案，檢獲逾3.2噸冰毒，估計黑市價值達2,240萬歐元（約1.9億港元）。荷蘭海關今年2月在鹿特丹，從一批由墨西哥運往荷蘭南部登豪特的貨物中，檢獲一個裝有沙子狀物質的袋子。由於毒品與銅及難以分解的物質混在一起，花費4個月才把毒品銷毀。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240728-0728_00180_029/荷蘭破值1-9億元冰毒走私
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc