兩岸國際

荷蘭破值1.9億元冰毒走私

荷蘭破獲本國歷來最大規模冰毒走私案，檢獲逾3.2噸冰毒，估計黑市價值達2,240萬歐元（約1.9億港元）。荷蘭海關今年2月在鹿特丹，從一批由墨西哥運往荷蘭南部登豪特的貨物中，檢獲一個裝有沙子狀物質的袋子。由於毒品與銅及難以分解的物質混在一起，花費4個月才把毒品銷毀。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc