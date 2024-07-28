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美軍於澳洲北部大興土木
英媒上周五報道，美軍正在澳洲北部基地建設基礎設施，一旦與中國爆發危機之時，可協助向南海投射軍力，其中大型儲油設施已建造完成。情報簡報室、因應轟炸機起降而升級的跑道、倉庫、資料中心以及維修機棚正在施工，澳洲北部變成美國空軍及海軍建設支出的首要海外地點。（綜合報道）
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