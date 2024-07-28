參議員倡美增援印度制華

魯比奧

【本報綜合報道】美國共和黨參議員魯比奧上周四宣布推出《美國-印度防務合作法案》，旨在擴大美印雙邊合作應對中國。當中包括制訂政策聲明，表明美國將支持印度回應對其領土完整愈來愈大的威脅，向印度提供必要安全援助以遏阻對手，並在國防、民用太空、技術、醫藥和經濟投資方面合作。

法案具體內容還包括對印度購買俄羅斯武器設備，免受《以制裁反擊美國敵人法》制裁的有限豁免；制訂國會意見，加快考慮認證向印度出售國防物資、國防服務、設計和建築服務以及重大國防設備的報價函符合美國利益；在技術轉讓方面將印度視為享有與日韓和北約盟國等同等地位。

此外法案提出授權國務卿與印度達成增加軍事合作的諒解備忘錄；加快向印度提供多餘國防物資；擴大軍事教育和培訓合作；要求就巴基斯坦針對印度動武提交報告，如若發現巴基斯坦資助針對印度的恐怖主義，禁其接收安全援助。魯比奧批評中國在印太地區擴充勢力，企圖妨礙美國區內夥伴的主權和自治，認為美印合作夥伴關係對反擊中國影響力至關重要。