傳華研製可重複用無人太空船

【本報綜合報道】英媒上周四引述專家分析指，中國研製了一種可重複使用的神秘無人太空船，由火箭搭載升空，並降落在一個秘密軍用機場，可能在測試「雙重用途」技術，用於操縱或回收衞星。

或測試雙重用途技術 據報道，該太空船正執行第3次任務，上月被發現放出一個物體，移到幾公里外，然後又機動返回數百米範圍內。中方過去曾公布成功發射可重複使用的試驗航天器，但從未透露過該航天器測試了哪些技術，也未公開過其運行以來的照片。美國太空司令部司令懷廷稱，不清楚該太空船放出何物，但假設其任何太空活動在國安領域都有某種雙重用途，一直有興趣了解。

荷蘭代爾夫特理工大學專家朗布魯克（Marco Langbroek）認為，很明顯這項技術有軍事用途，如包括仔細檢查敵方物體或使其失效，但相信也可用於非軍事用途。他指出，如用於為自己的衞星加油，積累這種抓取和釋放的經驗很有好處。各國軍事單位正建立複雜的衞星網絡，擁有一種能干預這些網絡的可重用太空船，將具極高戰略價值。