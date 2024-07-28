美涉在菲貶低科興疫苗

【本報綜合報道】美國軍方早前被指曾在菲律賓展開秘密行動，試圖引發當地民眾對中國新冠疫苗的質疑。英媒上周五報道，美國國防部承認曾在疫情期間，在菲散播旨在貶低中國科興疫苗的宣傳。

一名前政府高官本月較早前引述上月25日一份文件顯示，美國國防部承認在菲律賓宣傳貶低中國疫苗，菲律賓前總統杜特爾特的發言人羅克（Harry Roque）在播客中講述美國對菲律賓的回應。兩國政府均未公開發布該文件，但有媒體向熟悉美國回應的消息人士核實了相關內容。該文件引用美方發給菲外交部和國防部的訊息指，美國國防部確實向菲民眾發出質疑科興疫苗安全性和有效性的資訊，並承認在與新冠病毒相關的訊息傳遞中犯了一些錯誤，但向菲保證前年以來，軍方已大大改善對訊息行動的監督和問責。