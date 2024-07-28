王毅與布林肯會晤 指美打壓中國變本加厲

另談加薩烏克蘭局勢

王毅表示，過去3個月，中美外交、財金、執法、氣變團隊以及兩軍保持溝通，民間往來也在增加，不過必須指出美方對華遏制打壓並沒有收手，甚至變本加厲。他稱中方對美政策一以貫之，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，美方應回歸理性務實對華政策，又指美方堅持錯誤的對華認知，希望美方讀懂中國的現在和未來。王毅重申台灣是中國的一部分，過去不是、將來更不會是一個國家。此外，他亦闡述仁愛礁問題的是非曲直，又指出中方就管控局勢同菲方達成臨時性安排，菲方應言而有信，不得再運送建築材料，美方不得再煽風點火，攪局生事，破壞海上的穩定。在烏克蘭問題上，王毅稱中方立場坦坦蕩蕩，將繼續堅持勸和促談。