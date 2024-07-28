中菲外長會面後 仁愛礁坐灘艦 補給順利

臨時性安排實施 王毅促菲方守諾 根據中菲雙方的臨時安排，菲律賓昨日派一艘民船對南沙仁愛礁坐灘軍艦運送生活物資，中國海警加以確認並全程監管。中共中央政治局委員兼外長王毅上周五，在老撾萬象會見菲律賓外長馬納羅。王毅指中方近日就仁愛礁人道主義生活物資運補問題同菲律賓達成臨時性安排，以維護海上局勢穩定。關鍵是菲方要履行承諾，不要再朝令夕改、出爾反爾，不要再反覆倒退、節外生枝，否則中方必將予以堅決回應。

華海警全程監控補給 中國海警局新聞發言人甘羽表示，希望菲方信守承諾，與中方相向而行，共同管控海上局勢。中國海警將持續依法在包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域，開展維權執法活動。中國外交部發言人證實，在中方海警部門全程監管下，菲方對仁愛礁坐灘軍艦展開一輪生活物資運補。運補是在中方提前得到告知下展開，經現場確認僅為人道主義生活物資，中方予以放行。

中國外交部發言人強調，有關安排是中方基於三點原則立場同菲方達成。中方在仁愛礁問題上的立場沒有改變，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有主權。同時，中方將繼續通過對話協商，同菲方妥處有關領土問題和海洋權利爭議。菲律賓外交部同日稱，當日對菲律賓登陸艦馬德雷山號執行輪換和再補給任務，由菲律賓海岸防衞隊巡邏艇護航，期間未發生任何不愉快事件。

王毅指出，中菲關係目前站在十字路口，面臨何去何從的選擇。衝突對抗沒有出路，對話協商才是正道。希望菲方認真思考中菲關係未來之路，同中方相向而行，推動雙邊關係早日重回正軌。馬納羅表示，菲中傳統友好歷史悠久，雙方在平等相待、互惠互利基礎上建立了全面戰略合作關係。菲方致力於通過對話協商緩和局勢，建設性處理分歧。近期雙方舉行南海問題雙邊磋商機制會議，就管控海上局勢達成一致，體現了雙方善意，同時不影響各自立場，菲方願落實好共識。明年是菲中建交50周年，菲方願本着真誠務實態度，同中方加強溝通，增進互信，改善雙邊關係。本報綜合報道