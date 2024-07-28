多國商加薩停火 以色列或提新要求
【本報綜合報道】美國、以色列、埃及和卡塔爾官員今日於意大利首都羅馬會面，討論加薩地帶停火和讓巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯釋放人質問題。以色列可能就停火談判提出新要求，會談重點關注談判方針策略，不處理具體分歧。
特朗普晤以總理
知情官員透露，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯、以色列情報機構摩薩德局長巴尼亞、埃及情報總局局長卡邁勒、卡塔爾首相穆罕默德將於今日舉行會談。以色列總理內塔尼亞胡上周四在白宮與美國總統拜登會晤期間提出停火談判額外要求，例如設機制監察巴勒斯坦武裝分子和武器去向，以及以方保留加薩接壤埃及邊境控制權。內塔尼亞胡當時承諾兩天內向調解國提交新方案，轉交哈馬斯。
拜登和幕僚質疑內塔尼亞胡提出新要求是真想達成停火，抑或採取拖延戰略避免政府下台。以色列代表不期望會談有突破，更懷疑拜登對內塔尼亞胡施壓導致以方新要求軟化。以方官員認為內塔尼亞胡的協議不可能達成，他也不願意讓步，可能令談判出現危機。內塔尼亞胡上周五在佛羅里達州與美國共和黨總統候選人、爭取再度入主白宮的特朗普會面。特朗普形容自己與內塔尼亞胡之間的關係從來不差，更是一直都非常好。特朗普又指被扣押的以色列人必須盡快獲釋。特朗普承諾如果再當總統，將致力於中東和平，打擊反猶太主義。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：