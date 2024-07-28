多國商加薩停火 以色列或提新要求

拜登和幕僚質疑內塔尼亞胡提出新要求是真想達成停火，抑或採取拖延戰略避免政府下台。以色列代表不期望會談有突破，更懷疑拜登對內塔尼亞胡施壓導致以方新要求軟化。以方官員認為內塔尼亞胡的協議不可能達成，他也不願意讓步，可能令談判出現危機。內塔尼亞胡上周五在佛羅里達州與美國共和黨總統候選人、爭取再度入主白宮的特朗普會面。特朗普形容自己與內塔尼亞胡之間的關係從來不差，更是一直都非常好。特朗普又指被扣押的以色列人必須盡快獲釋。特朗普承諾如果再當總統，將致力於中東和平，打擊反猶太主義。