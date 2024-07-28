華促美加強施壓以 盡早實現加薩停火

【本報綜合報道】中國常駐聯合國代表傅聰上周五在安理會以巴問題公開會上發言時表示，加薩衝突停火談判不能沒有限期，拯救生命刻不容緩，緩解人道災難不容拖延。中方敦促以色列立即停止在加薩的一切軍事行動，敦促美國對以色列施加更大壓力，推動盡早實現停火。

傅聰斥安理會第2735號決議已通過近兩個月，有關國家口口聲聲稱停火談判正在進行，但以色列仍在持續開展大規模軍事行動。他認為，平民生命不應成為談判籌碼，軍事進攻不會為解救人質創造條件，人道問題不能被政治化，飢餓不應成為戰爭武器。中方支持安理會為推動落實有關決議，採取進一步必要行動。中方亦反對針對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的攻擊抹黑，以及阻撓該處正常運轉履職的企圖。

指兩國方案是唯一可行出路 傅聰重申，落實「兩國方案」是解決以巴問題的唯一可行出路，約旦河西岸定居點活動違反國際法和安理會決議，侵蝕「兩國方案」基礎，中方對此堅決反對。他強調，加薩衝突的負面外溢影響不斷擴散，地區衝突多點共振，放任戰火繼續蔓延只會引發吞噬整個地區的浩劫。中方呼籲所有各方保持冷靜克制，避免採取加劇緊張局勢的行動。

傅聰