恐襲圖謀纏擾不停 巴黎奧運開幕蒙陰影

高鐵遭縱火交通受限 美料極端左翼為患 巴黎奧運上周五開幕前夕，法國國家鐵路公司（SNCF）營運的TGV高鐵多條路線遭惡意縱火破壞，大量班次改道或取消。法國交通部長韋格列特表示，事件嚴重擾亂交通直至周日。美國官員認為幕後黑手可能是無政府主義者或極端左翼分子，亦有人將矛頭指向環保分子和俄羅斯，暫未有人出來承認責任。

美國兩名高級執法和情報官員表示，可能是無政府主義者或極端左翼分子破壞法國高鐵設備，但指仍在調查中，上述只屬初步評估。過去數周，法國政府官員曾提出極端左翼分子或俄羅斯企圖破壞奧運會的可能性。外界亦關注，德國的「最後一代」、英國的「反抗滅絕」等環境組織近日加強行動力度，擔心他們會否在巴黎組織活動影響奧運舉行，但相關組織拒絕明確表態。當地警方早前開展應急準備，已明確提高對環保分子的治安力度。

法指過去數周挫4宗襲擊計劃 負責巴黎奧運保安任務的法國內政部長達爾馬寧表示，今次高鐵受破壞攻擊是一次打擊，誓言會迅速逮捕所有施襲者，但到目前為止他還未表明誰應該受到指摘。法國總理阿塔爾建議謹慎下結論，但認為幕後黑手顯然很清楚甚麼會造成最大損害。SNCF行政總裁法蘭多（Jean-Pierre Farandou）亦指，施襲者謹慎地選擇了攻擊目標，以達致最嚴重影響；又強調會確保所有奧運代表的交通安排，但未加以說明。

德國鐵路公司表示，法國高鐵事故導致跨境交通受限，尤其是從德國西南部城市出發前往巴黎的列車，出現大規模延誤，部分班次被取消。英國及德國與法國之間的鐵路交通亦受到一定程度干擾，歐洲之星列車公司建議民眾取消或推遲前往法國的行程。此外，比利時上周四拘捕7名涉策劃恐襲的疑犯，但稱未有證據表明案件與巴黎奧運有關。達爾馬寧感謝比利時的司法行動，「保護了我們」。他上周五對媒體透露，過去數周挫敗了4宗針對奧運會的襲擊計劃。

開幕升旗手倒掛五環旗 淪笑柄 巴黎奧運開幕禮在戶外舉行，來自206個國家或地區的運動員，乘搭85艘船輪流於塞納河登場。中國體育代表團派出405名運動員參與巴黎奧運，馬龍、馮雨持旗引領代表團亮相。雖然開幕方式創新，但整體未獲太大好評，有不少網民批評為奧運史上最差和悶的一屆開幕禮。在開幕式上，升旗手竟把五環旗倒掛成為笑柄。本報綜合報道