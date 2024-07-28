7人中毒窒息亡事故 揭養豬場管理不善

【本報綜合報道】四川省成都彭州市一個養豬場4月13日發生中毒及窒息事故，造成7人死亡，經調查後認定屬一宗較大生產安全責任事故，因生產經營單位現場管理不到位、隱患排查整治不力、盲目施救、有關部門及屬地黨委政府落實職責不到位所致。

糞水收集池抽排異常 事發於彭州市正福生豬養殖農民專業合作社，死者包括合作社實際負責人王×及其妻子、父母，王×的合夥人吳×、吳×母親，以及正福合作社飼養員高×華。成都應急局上周三發表調查報告指，高×華當天在糞水處理區糞水收集池抽排期間出現異常情況，其餘人相繼到場營救，全部被困在池內，4人當場死亡，其餘3人送院搶救不治。經驗屍鑑定分析，各人死因符合吸入硫化氫、一氧化碳等有毒氣體、環境缺氧、溺水等因素引起機體缺氧窒息死亡、溺死。

調查報告認定，事故直接原因為工作人員在未採取任何防護措施下，進入氧含量嚴重不足、硫化氫氣體濃度嚴重超標的糞水收集池底工作，導致發生中毒及窒息事故，加之盲目施救，造成事故擴大升級。間接原因包括涉事合作社安全生產主體責任不落實、農業農村部門及屬地政府安全生產工作不嚴不實等。事故調查組指出，王×及高×華對事故發生分別負有直接管理責任、直接責任，鑑於二人已死亡，建議免追究；作為責任單位正福合作社對事故發生亦有責任，建議由成都市應急局依有關規定予以行政處罰。