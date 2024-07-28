無端盤查遣返華學生 馬朝旭促美停止滋擾

馬朝旭

【本報綜合報道】中國外交部副部長馬朝旭前天在美中貿易全國委員會紀念中美建交45周年活動上發表講話，呼籲保持中美關係止跌企穩勢頭，包括要樹立正確認知，加強務實合作，深化人文交流。他希望美方盡快調整赴華旅行提醒，停止對中國赴美學生學者無端滋擾盤查遣返，讓兩國民眾盡早恢復正常往來。

馬朝旭表示，事實證明中美合作對兩國是好事，對世界是福音，對抗沒有出路，「新冷戰」沒有贏家，合作是中美雙方唯一正確選擇。

中方願意與美方作夥伴、作朋友，始終本着對歷史、對人民、對世界負責的態度處理中美關係。他希望美方客觀理性地看待中國發展，摒棄將中國視為最主要戰略競爭對手和最重大地緣政治挑戰的錯誤定位，能與中方積極探索兩個大國正確相處之道。

指中美應拓展深化合作 此外，馬朝旭提到中美各領域對話合作取得新進展，兩軍高層保持溝通，禁毒合作穩步推進，人工智能政府間對話首次會議順利舉行，經濟、商貿、金融、氣候變化等工作組運轉良好。他認為，中美應拓展和深化互利合作，為兩國關係發展奠定堅實基礎；同時持續推動增加兩國直航航班，讓機票價格降下來。