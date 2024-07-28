變壓器爆炸1死5傷 外賣員用滅火筒救人

附近商戶上周四表示，事發時聽到爆炸聲，多人緊急幫忙滅火，包括外賣員郭先生。郭先生表示，他當時在現場附近餐廳取餐，聽到爆炸聲之後突然停電，跑出商舖看到遠處變壓器起火，旁邊也有車輛着火燒着一名男子。情急之下，有商戶拋給他一個滅火筒，他便往男子身上噴，之後又替躺在變壓器下方3人滅火。