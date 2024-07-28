變壓器爆炸1死5傷 外賣員用滅火筒救人
【本報綜合報道】山西臨汾侯馬市建工路附近上周三發生變壓器爆炸起火事故，導致一死5傷。一名外賣員事發時參與救援，撲熄4人身上火勢。供電公司表示，變壓器爆炸起火或與設備故障有關，正協助相關部門善後。
附近商戶上周四表示，事發時聽到爆炸聲，多人緊急幫忙滅火，包括外賣員郭先生。郭先生表示，他當時在現場附近餐廳取餐，聽到爆炸聲之後突然停電，跑出商舖看到遠處變壓器起火，旁邊也有車輛着火燒着一名男子。情急之下，有商戶拋給他一個滅火筒，他便往男子身上噴，之後又替躺在變壓器下方3人滅火。
或設備故障肇禍
侯馬市應急管理局值班人員表示，變壓器爆炸起火後，消防、應急等部門迅速趕赴現場處置，很快將火撲熄，相關部門及專家正調查事故原因。國網侯馬市供電公司工作人員稱，經初步判斷，變壓器爆炸起火可能因設備故障，也可能與天氣因素有關，目前事發地附近已恢復供電。事故中一名傷者傷勢較輕在侯馬市當地醫院治療，其餘4人傷勢較重，已被送往臨汾市的醫院救治。
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