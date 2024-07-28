中學比賽 摑隊員9巴掌離譜 籃球女教練解職務
全國青年男子籃球比賽近日其中一場賽事，一名女教練在場邊連續摑了隊中球員9記耳光。畫面所見，該球員既不敢反抗，一旁的隊友也無動於衷，彷彿見怪不怪。涉事學校上周五通報，決定解除該名女教練職務，且3年內不得任教。
違校紀 3年不得任教
有網民上周四發影片稱，在2024年全國體校籃球錦標賽預選賽（西寧賽區）中，一名球員被場邊女教練叫到一旁，並遭連番掌摑。經調查，涉事馬姓女教練為新疆烏魯木齊市第101中學教師。校方周五就事件發通報稱，針對網傳馬××涉嫌師德失範行為，學校高度重視，第一時間成立專門工作組。經查，馬××違反教師職業道德和校紀校規，損害教師形象，造成惡劣影響。校方經研究決定，除給予馬××記過處分，並降低其崗位等級，取消其當年評優評先、晉級資格。
被摑學生：教練已道歉
記者聯絡到被打的學生，他指教練對球員是嚴厲了些，但平日對大家都很好、很上心，「就像姊姊一樣」，希望輿論不要再指摘教練。他又稱，這次事件後教練已向他道歉，並獲得其父母的諒解。至於為何被掌摑，該學生僅稱不是網民想的那樣，又指網絡的惡意評論太多了，並非事實真相。本報綜合報道
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