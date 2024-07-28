中學比賽 摑隊員9巴掌離譜 籃球女教練解職務

全國青年男子籃球比賽近日其中一場賽事，一名女教練在場邊連續摑了隊中球員9記耳光。畫面所見，該球員既不敢反抗，一旁的隊友也無動於衷，彷彿見怪不怪。涉事學校上周五通報，決定解除該名女教練職務，且3年內不得任教。

被摑學生：教練已道歉

記者聯絡到被打的學生，他指教練對球員是嚴厲了些，但平日對大家都很好、很上心，「就像姊姊一樣」，希望輿論不要再指摘教練。他又稱，這次事件後教練已向他道歉，並獲得其父母的諒解。至於為何被掌摑，該學生僅稱不是網民想的那樣，又指網絡的惡意評論太多了，並非事實真相。本報綜合報道