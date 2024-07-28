遭舉報性侵女下屬 江西縣委書記受查

毛奇

【本報綜合報道】江西省上饒市萬年縣委書記毛奇近日被人網上實名舉報，涉嫌性侵並打壓女下屬。江西省紀委省監委前天公布，毛奇涉嫌嚴重違紀違法，主動向組織交代問題，正接受江西省紀委省監委紀律審查及監察調查。惟網民質疑毛奇明明是被人舉報，突然變成主動交代。

變主動交代 遭網民質疑 自稱萬年縣退休教師的李長柳上周四在網上發布實名舉報影片，指控毛奇利用職權長期猥褻性侵他的41歲女兒李佩霞。他表示，女兒是該縣上坊鄉前黨委書記，她留下錄音文件顯示，今年5月23日與毛奇發生爭執，並稱要去省紀委監委舉報對方，卻在3天後被萬年縣紀委帶走並留置至今，同時帶走留存毛奇涉犯罪證據電子設備。

上饒市紀委監委上月的確曾發布李佩霞受查消息。上饒市委聯合調查組上周四通報，關注到網上有關舉報毛奇訊息後高度重視，立即成立聯合調查組調查。李長柳前晚透露，出於自我保護，他目前人不在江西，上饒市委聯合調查組當日上午特意趕到外省與他見面，承諾會公正公平認真調查，但要求刪掉微博上舉報貼文，未作正面回應。

李佩霞