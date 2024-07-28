內地遏跨境電騙 庇護團夥者同嚴懲

最高人民法院、最高人民檢察院和公安部上周五聯合發布意見文件，表明重點打擊犯罪集團及其組織者、策劃者、指揮者和骨幹成員，為跨境電訊網絡詐騙等犯罪活動提供庇護的組織，犯罪集團實施的故意殺人、傷害、綁架、強姦、強迫賣淫、非法拘禁等犯罪，以及為跨境電詐等犯罪集團招募成員而組織、運送他人偷越邊境的犯罪。

提出4個懲治重點 《關於辦理跨境電訊網絡詐騙等刑事案件適用法律若干問題的意見》突出上述4個懲治重點，聚焦司法辦案中法律適用、證據收集審查運用、刑事政策、追贓挽損等問題，有針對性提出解決方案。意見明確規定，如通過以「工業園」等名義提供犯罪場所、後勤保障、武裝庇護、人員管理等方式，管理控制犯罪團夥實施跨境電詐、敲詐勒索等犯罪活動，抽成分紅或收取相關費用，有明確的組織者、領導者，骨幹成員固定或基本固定，應認定為犯罪集團，依法嚴懲。

意見亦規定，無法查明涉敲詐勒索的數額時，可根據帳戶交易紀錄、通訊紀錄等證據結合疑犯、被告供述，綜合認定犯罪數額。即使未查清各疑犯、被告具體參與數額，也可綜合考慮其在犯罪集團的地位作用、參與時長、與犯罪事實的關聯程度及其他因素，確定其應承擔的刑責。相關方面應及時查詢、查封、扣押、凍結涉案帳戶資金、房產、車輛、貴金屬等涉案財物，如疑犯、被告在通緝一年後不能到案或已死亡，應依法沒收其違法所得及其他涉案財產。本報綜合報道