國台辦首位女副主任 現身晤傳媒

【本報綜合報道】曾任中國駐美公使的吳璽於今年4月接任國台辦副主任，成為國台辦首位女性副主任。她上周四於兩岸記者寧夏聯合採訪活動上，第一次公開與媒體見面。

斥民進黨礙兩岸交流 「兩岸記者寧夏行」聯合採訪活動上周四於寧夏銀川正式啟動，除了吳璽，國台辦新聞局局長兼發言人陳斌華、中國記協台港澳工作部主任沈毅兵也有出席。吳璽率先致詞提及，國台辦將切實推進對台工作，完善機制，完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，深化兩岸融合發展。她指出，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，粗暴限制兩岸交流合作，刻意阻撓台灣同胞赴陸交流旅遊，嚴重損害台灣同胞的利益福祉。

據國台辦網站消息，吳璽6月12日在北京會見中國文化大學教授林忠山率領的台灣參訪團，是她上任以來第一個公開發布的會見行程，但未邀請台媒採訪。她當時表示，希望參訪團成員和台灣各界有識之士，堅持九二共識，堅決反對「台獨」，促進兩岸交流合作，推動兩岸關係和平發展、融合發展。