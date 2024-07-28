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河南工廠爆炸5死
河南有工廠爆炸，釀5死14傷。
【本報綜合報道】河南省永城市高莊工業園區內一間工廠上周五發生爆炸，造成5人死亡、14人受傷。警方及消防接報到場處理，目前已控制企業負責人。
永城市應急管理部通報，工業園區內的河南中瑞有色金屬材料有限公司發生鋁棒結晶器爆炸，造成多人死傷。當局接報派員到場，處理善後工作，及調查事故原因。
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