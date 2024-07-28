載客網約車起火 職員到場撬車章

【本報綜合報道】浙江省杭州市日前有網約車載客時突起火，據指涉事車廠工作人員到場第一時間竟撬走車身標誌、拆除車內部件，惹來非議。車廠上周四晚發文致歉，稱工作人員在事故過程中處理不當，未來將加強內部管理和培訓，杜絕同類不當行為再發生。

事發於上周三中午12時許，一輛極狐阿爾法S在杭州莫干山路附近自燃，消防員到場控制火勢後，到場的極狐車廠工作人員將衣服反穿，未經車主和消防員同意下，強行拆除車上所有車廠標誌和一些零件，並用黑布將車蓋上。租車公司工作人員陳女士指出，當時詢問車廠人員這麼做的原因，對方僅稱是上級授權，又稱「大不了賠錢」。陳女士表示，公司今年5月購入10輛極狐阿爾法S作為網約車，事發後已有其他司機將車退還。