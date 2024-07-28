台8貨輪擱淺 88人歷劫

【本報綜合報道】熱帶風暴「格美」雖已遠離，台灣昨日仍處於低壓帶環境，東半部及南部地區降雨範圍較廣泛。據海巡署統計，沿岸有一艘貨輪沉沒，救回4人，釀成一人死亡，仍有4人失聯。另外共有8艘貨輪擱淺，共涉88人，已搶救6船55人，其餘船員目前人船均安全。

老翁兒童溺斃 雲林縣和嘉義縣均出現暴雨水浸情況，多人跌落水渠或河流，被湍急水流沖走，警方已撈回多具遺體。嘉義縣水上鄉淹水災情慘重，上周五先後發現兩具浮屍。一名63歲王姓男子上周五和妻子駕駛電單車外出，經過水上鄉抽水站堤防附近，王男不慎跌落水溝，王妻曾試圖救丈夫卻無力救起。警方和消防到場時王男已浮出水面，搶救上岸時已死亡。

雲林縣一名9歲男童上周五與父親外出，失足跌落西塭底抽水站附近大排，消防和救援機構共派出超過20人到場搜救。搜救人員最終於昨日上午在男童落水位置約一公里外的西塭底抽水站蓄水池內發現遺體，搶救上岸明顯死亡。男童父親悲痛抱着兒子遺體，坐在路旁痛哭失聲。颱風帶來暴雨造成高屏溪水暴漲，屏東萬丹鄉養蝦池泰國蝦流入農田，上百名民眾湧現，拿着魚網、大盆等器具到場檢蝦。蝦農表示，損失難以估計，只能重新放蝦苗再養，可能需花費100萬元新台幣（約24萬港元）以上。