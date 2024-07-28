格美蹂躪廣東福建 梅州市洪水奪3命

熱帶風暴殺到江西 旅客列車停運折返 受熱帶風暴「格美」影響，中央氣象台昨日繼續發布黃色強對流、藍色颱風和橙色暴雨預警。多地發布地質災害氣象風險預警，其中福建東北部局部發布紅色預警。廣東有17個市縣發布暴雨紅色預警，梅州市五華縣洪水內澇造成一名老人和兩名兒童落水遇難。深圳全市發布雷雨、大風和暴雨黃色預警信號，有強陣風並伴有強雷電。

格美中心昨日清晨位於江西九江市境內，外圍最大風力有8級，每小時約65公里，中心最低氣壓為998百帕。格美以時速15至20公里向北偏西方向移動，強度逐漸減弱。格美為江西、湖南、湖北等地帶來強降雨，江西贛州火車站大部分旅客列車停運，多列行經贛州境內的京九鐵路列車上周五晚停運或折返。鐵路部門調動旅遊巴疏導滯留旅客，該省另有多個景區臨時關閉。廣鐵管內梅汕、汕汕高鐵列車昨日亦全部停運，部分經杭深線終到梅州西、汕頭站的列車改到潮汕站，京九、吉衡等普速鐵路路線部分列車停運。

未來兩日料特大暴雨 中央氣象台預測，未來兩日福建東部和南部、廣東北部和東部、江西中西部和南部、湖南東部、廣西東北部等地有暴雨到大暴雨，湖南、廣東和福建等地局部地區有特大暴雨，降雨量達250至300毫米。國家防汛抗旱總指揮部昨日對湖南省啟動防汛4級應急響應。受格美影響，珠江流域韓江水系出現強降雨過程，韓江幹流三河壩水位站水位於上周五深夜漲至42.01米，超過警戒水位0.01米，按水利部規定編號為韓江今年第5號洪水。

水利部先後對福建等4省啟動洪水防禦3級應急響應，對廣東等17省市啟動洪水防禦4級應急響應，水利部增派工作小組趕赴廣東韓江一線，指導洪水防禦工作。水利部珠江水利委員會調度韓江棉花灘、高陂、長潭等水庫預洩騰庫2.2億立方米，做好攔洪運用準備，廣東提前疏散逾9萬人，其中梅州市佔逾8.7萬人。財政部、應急管理部上周五再次預撥4.75億元人民幣（約5.16億港元）中央自然災害救災資金，支持安徽、江西、河南、湖南、四川、陝西開展洪澇災害搶險救援。本報綜合報道