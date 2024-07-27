稱極權威脅民主 美全力打擊中國

美國自從第二次世界大戰之後，一直聯同西方盟友反共，提出這是民主和極權的鬥爭，並堅信自己民主制度的優越性，能發揮高創意使科技進步，帶來軍事優勢、高度經濟發展和社會繁榮。而在美蘇冷戰期間，美國其實一直糾集民主陣營威脅及顛覆弱國，只是怯於蘇聯有強大核武，才不敢直接挑戰蘇聯掀起核戰。

然而，蘇聯解體之後，美國便肆無忌憚，到處以軍事侵略及顛覆製造政權更替，弱國只能忍痛承受。但久而久之，美國因其侵略及顛覆消耗了大量國家資源，維持龐大軍事支出令國家赤字大增，導致基建落後、教育水平下降、科研醫療投放不足。這些社會落後的現象，在中國崛起之後完全暴露。

無路可退 污衊抹黑 如今美國政府更提出，是極權中國在威脅美國及世界的自由民主！然而，中國這個被標籤為「極權國家」的崛起，證明西方自由民主政制並沒有壟斷科技創新、經濟發展及社會繁榮的優越性。目前中國的國內生產總值（GDP），大約是美國的七成，中國經濟的發展勢頭亦優於美國。而中國在電動車、電池、綠色能源科技的水平和產品輸出都遠超美國，在高新科研領先的項目也比美國多。如今是美國無路可退，華府認定中美博弈的終結，是成功與屈辱二選一，沒有第三條路。

奧巴馬時期所理解的中國崛起，還相信只要美國政經及軍力「重返亞太」就可解決問題。到了特朗普和拜登時期，是軍事及經濟雙管齊下遏制中國，軍事包括原本的美日韓同盟，還引入美英澳軍事同盟、美日澳印四方安全對話，更拉攏菲律賓、台灣在南海、台海挑釁北京；經濟就增加關稅、禁止高科技供華、限制美商投資中國新科技等。正如「中國通」傅立民（Chas Freeman）批評，是希望「以軍事威脅及保護主義使美國再次偉大」！

最近美國總統選舉選情激烈，更有陰謀論說中國、俄羅斯都在影響美國大選。這種說法最荒誕的是，無論民主黨或共和黨都視中國為頭號敵人，到底中國要幫哪個黨？對美國自由民主政制最大的威脅，其實來自華府及政黨自身，美國兩大政黨均被大金融機構、能源及軍火商收買操控，脫離社會及民眾利益。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻