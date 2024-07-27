世界首例 人造子宮育胎羊成功

【本報綜合報道】中國河南省鄭州大學第一附屬醫院研究人造子宮生育技術，近日進行第4次動物實驗，以無人工心肺機（ECMO）在體外供氧情況下，成功利用人造子宮孕育胎羊。胎羊在母體外存活長達90分鐘，成為世界首個人造子宮生育的成功案例。醫生認為未來如果技術成熟，男性懷孕也有可能。

未來或可令男性懷孕 內媒昨日報道，醫學研究團隊本月13日在實驗室內，將胎羊從母體內取出，再放入一個人造子宮裝置，用管道連接母羊血管，在這個情況下，任何和胎兒血型一致的羊隻，都可實現體外孕育生命。所謂人造子宮，就是在人體之外，模擬子宮的生理狀態、功能、環境，建立一個模型，將胎兒放進去，脫離母體，在這個裝置內正常發育生長。

研究團隊大部分由「90後」的年輕醫生自發組成，他們沒有固定實驗室，沒有資金支持，全靠賺取的工資湊錢做實驗。團隊負責人趙高峰表示，人造子宮技術要解決的不是人的生產問題，而是生存問題，讓無法繼續留在子宮的胎兒得以繼續生存。