意懷舊火車重新經營 慢活遊覽隱世美景

意大利中部地區一架歷史悠久的舊式柴油火車曾在上世紀30至50年代，運送士兵到前線打仗、運載奶牛到牧場生產，見證當地經歷滄海桑田，後來被認為缺乏生產力而沒落。當地近日重新營運鐵路，帶遊客穿梭在馬耶拉國家公園和阿布魯佐高地之間，放慢腳步體驗隱世美景。

英媒昨日報道，這條鐵路路線全長僅100多公里，蜿蜒穿過峽谷、隧道，跨越巨大的高架橋。火車爬上1,000米海拔，首先在中世紀山頂小鎮帕莢納稍作停留，遊客一落車，便能聽到傳統的民間音樂，品嘗羊肉串、法蘭酥等當地小食，體驗本土文化特色，更能一覽國家公園壯麗景色。當地導遊拉普雷特（Laura Colaprete）透露，鐵路重開吸引不少國內外遊客慕名而至，更有不少年輕人，以及父母帶着子女乘車到山間徒步旅行。

28歲的帕焦特蒂（Norma Pagiotti）和兩名朋友專程從佛羅倫斯到當地乘搭火車，她認為民眾通常會遊覽知名的城市，但還有其他地方需要被發掘。她又指出，這是一種不會破壞地方真實性的正確旅行方式。

1000米海拔中世紀小鎮停留 來自南部塔蘭托的夸蘭塔（Caterina Quaranta）坐在列車木椅靠窗位置欣賞沿途風景，指火車勾起自己的青春歲月回憶，令她有點懷念過去。夸蘭塔認為過去一切都比較簡單，現在的生活既急速又短暫，此次的旅程令她「回到過去」。本報綜合報道