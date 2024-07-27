亞太禽流肆虐播南美 聯合國促統一應對

總部設於意大利的聯合國糧食及農業組織周四發表報告，警告H5N1病毒的傳播範圍比以往任何時候都要廣，除了亞太地區人類和動物禽流感病例呈令人震驚的上升趨勢外，甚至在南美洲和南極洲，也感染了新的野生動物和家畜，呼籲採取緊急、統一的應對措施。

聯合國糧食及農業組織表示，自2023年底以來，該組織觀察到人類病例增加，同時傳播到新的動物物種，新型A/H5N1毒株更容易傳播，增加大流行病的威脅，立即採取協調一致的預防措施是至關重要。

機構統計，自去年底以來，柬埔寨出現13例新的人類感染病例，中國和越南也出現更多病例。

印尼和菲律賓由於生態環境多樣、生物安全措施有限，面臨更高的安全要求，而印度、尼泊爾和孟加拉也在對抗禽流感疫情。報告敦促成員國共同努力，實施全面監測系統，以追蹤病毒的傳播和演變，並透明地共享訊息，家禽業也需要加強生物安全措施。

華婦染H3N8禽流亡 H5N1禽流感病毒株近年席捲全球，導致數十億計養殖和野生鳥類死亡，並蔓延至數十種哺乳動物。澳洲近期出現3宗禽流感疫情，在5月時則報告1宗人類感染H5N1病例。今年較早前，一名中國婦女死於一種罕見的H3N8亞型禽流感，是世上首宗死於該病毒株的病例。本報綜合報道