俄國防部前副部長涉腐敗被捕

俄羅斯聯邦安全局周五公布，國防部前副部長布爾加科夫因涉腐敗指控被捕。聯邦安全局指，布爾加科夫目前被關押在列福爾托沃審前拘留中心內，正對他展開進一步調查釐清案情。在擔任國防部副部長期間，布爾加科夫主要負責俄軍後勤物資和技術支援，前年9月被解除職務。（綜合報道）