兩岸國際

俄國防部前副部長涉腐敗被捕

俄羅斯聯邦安全局周五公布，國防部前副部長布爾加科夫因涉腐敗指控被捕。聯邦安全局指，布爾加科夫目前被關押在列福爾托沃審前拘留中心內，正對他展開進一步調查釐清案情。在擔任國防部副部長期間，布爾加科夫主要負責俄軍後勤物資和技術支援，前年9月被解除職務。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc