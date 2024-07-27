普京晤敍國總統 討論中東局勢

普京表示，巴沙爾‧阿薩德對看待整個地區局勢發展的看法非常感興趣，不幸的是局勢有升級的趨勢，也直接適用於敍利亞。巴沙爾‧阿薩德指出，敍利亞和俄羅斯都面臨艱難的挑戰，並設法克服挑戰，考慮到全世界和歐亞地區正在發生的事，二人的會晤非常重要。

撮合敍土復交

克里姆林宮沒有透露會談細節，外界認為其中一個議題可能是敍利亞與土耳其復交。敍利亞於2011年爆發內戰後，土耳其總統埃爾多安支持反政府軍對抗巴沙爾‧阿薩德，兩國其後斷交，二人近日都曾暗示準備恢復兩國關係。埃爾多安日前稱，只要敍利亞朝改善與土耳其的關係邁出一步，土耳其也會相向而行，而讓難民返回敍利亞是首要任務之一。巴沙爾‧阿薩德則指，在尊重敍國主權、支持敍國打擊恐怖主義的前提下，該國對所有與敍土關係有關的倡議持開放態度。