美英韓指控朝黑客 入侵國防組織竊密

黑客支持朝方核武計劃

美國聯邦調查局（FBI）、美國國家安全局（NSA）、英國國家網絡安全中心（NCSC）、南韓國家情報局（NIS）指出，涉事黑客組織名為Anadriel或APT45，相信隸屬於北韓偵察總局，是北韓間諜機構的一個分支，其工作是為了進一步實現北韓的軍事和核野心。北韓偵察總局早於2015年被美國制裁，黑客瞄準或入侵各類國防、航空航天、核能和工程組織、醫療和能源供應商的電腦系統，當中包括坦克、潛艇、海軍艦艇、戰機，以及導彈和雷達系統製造商。