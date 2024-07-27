美英韓指控朝黑客 入侵國防組織竊密
【本報綜合報道】美國、英國和南韓的國家安全機關周四發表聯合公告，指控北韓黑客開展一個全球網絡間諜活動竊取軍事機密，以支持北韓核武計劃。
黑客支持朝方核武計劃
美國聯邦調查局（FBI）、美國國家安全局（NSA）、英國國家網絡安全中心（NCSC）、南韓國家情報局（NIS）指出，涉事黑客組織名為Anadriel或APT45，相信隸屬於北韓偵察總局，是北韓間諜機構的一個分支，其工作是為了進一步實現北韓的軍事和核野心。北韓偵察總局早於2015年被美國制裁，黑客瞄準或入侵各類國防、航空航天、核能和工程組織、醫療和能源供應商的電腦系統，當中包括坦克、潛艇、海軍艦艇、戰機，以及導彈和雷達系統製造商。
美方透露，遭受網攻的美國機構包括美國太空總署（NASA）、德州蘭杜夫空軍基地和喬治亞州羅賓遜空軍基地。Anadriel及其使用的網絡技術對全球各行業構成持續威脅，除了美國、英國和南韓，日本與印度也受到威脅。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：