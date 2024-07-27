奧運前夕 法國高鐵線遭縱火 邊境機場接炸彈警報

【駐巴黎記者呂靜儀報道】法國巴黎奧運於當地周五晚（香港時間今日凌晨）登場。約7.5萬名警察及士兵在全市大街小巷嚴陣以待，防止開幕式及賽事舉行期間發生恐襲。奧運開幕前夕，當地多條高速列車路線周五遭人惡意破壞，多班列車取消，至少80萬名旅客受影響。另外，位於法國與瑞士邊境的巴塞爾-米盧斯-弗賴堡歐洲機場接獲炸彈警報，當局一度疏散乘客，不久後重新開放機場，航班逐步恢復運作。

基於英國2012年舉辦倫敦奧運經驗，法國把安全行動總部從郊區遷至艾菲爾鐵塔一帶，同時安排潛水員、排雷小組、警犬小組、反無人機系統及雷達等，屬當地歷史上踏入和平時期最大規模部署。由於開幕式在塞納河舉行，法國關閉附近部分道路及地鐵站，甚至設立多個障礙物，即使是普通居民亦須掃QR碼方可獲准進入。

針對有可能出現挾持人質事件，警方周二曾在巴黎郊區演習，參與小隊曾負責應對2015年發生貝塔克蘭劇院恐襲。小隊指揮官稱眾人已花兩年多時間準備，「希望我們不必採取任何行動」。雖然保安嚴密，但澳洲奧運單車隊所乘的車輛周四遭賊人打爆玻璃窗搶掠，有運動員的個人物品被偷走。

歐洲之星25%班次取消 法國國家鐵路公司（SNCF）營運的TGV高鐵多條路線昨日遭到縱火等「惡意行為」破壞。SNCF表示，過去一夜同時發生多宗攻擊事件，包括故意縱火損壞鐵路設施。國營鐵路需時搶修系統，料影響持續至周末呼籲乘客取消行程，歐洲之星列車昨日至明日四分之一列車班次取消。法國體育部長譴責事件，直指針對奧運就是針對法國。