華促美撐世界反興奮劑組織條例

【本報綜合報道】國際奧委會第142次全會周三在法國巴黎舉行，美國猶他州鹽湖城成為2034年冬奧會和冬殘奧會舉辦方。中國反興奮劑中心翌日發布聲明指，前提美方是承諾支持世界反興奮劑組織（WADA）和全球統一的反興奮劑體系，如未充分尊重或相關條例實施受阻，鹽湖城的舉辦權可被終止，敦促美方停止擾亂和破壞世界反興奮劑秩序和治理體系。

23中國健兒風波 美涉誤導 該篇聲明批評，美國反興奮劑機構（USADA）近期基於政治動機、反華偏見，通過捏造構陷來混淆是非、蠱惑煽動，讓國際社會與民眾對涉及23名中國游泳運動員的禁藥風波產生錯誤認知，並無視瑞士獨立檢察官評審中期報告的基本事實判定，鼓動美國司法部和聯邦調查局調查，嚴重損害相關人員的合法權利和人身安全，並破壞全球協調一致的反興奮劑法律框架。

聲明敦促USADA停止人為製造虛假敍事和泛政治化的認知操弄，停止以所謂法律手段搞威脅施壓和濫施長臂管轄。聲明亦呼籲USADA加強美國運動員反興奮劑工作，加強監管大學體育系統和職業聯賽中興奮劑相關問題，並將其納入全球反興奮劑治理體系內，嚴格遵守《世界反興奮劑條例》和國際標準，尊重和保護乾淨運動員權益。