安理會商俄烏 中方斥美甩鍋推責

傅聰

【本報綜合報道】聯合國安理會就俄烏衝突周四舉行會議，中國常駐聯合國代表傅聰指出，近期衝突當事方都不同程度發出願意談判的信號，中方期待俄烏繼續展現政治意願，相向而行，盡早開啟和談。他又批評美方污衊抹黑中國，企圖製造虛假敍事，誤導國際社會，在烏克蘭問題上向中國甩鍋推責，中方對此決不接受。

烏外長稱研究中國巴西6共識 傅聰強調，中方在烏克蘭問題上的立場一貫而明確，就是勸和促談，政治解決。烏克蘭外長庫列巴正在華訪問，表示烏方重視中方意見，認真研究中國與巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」，願意並準備與俄方開展對話談判。他呼籲國際社會為此創造條件，提供助力，為政治解決危機而共同努力。

傅聰重申，中方不是烏克蘭危機的製造者，更不是當事方，但沒袖手旁觀，不是美國幾句污衊不實之詞能抹殺。中方從未拱火澆油、借機漁利，從未向衝突任何一方提供致命武器，並始終嚴格管控軍民兩用物項。他又指華企按照世貿規則和市場規則，與包括俄烏在內的各國開展正常經貿合作，合情合理，無可指摘。