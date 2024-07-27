美卿夥防長訪日菲 中俄老撾外長面談亞太危機 充斥較勁意味

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本周開啟亞太之行，二人稍後將到日本和菲律賓，商討加強防務合作。與此同時，中國、俄羅斯、老撾周四在萬象首次舉行三方外長會晤。三方對域外勢力在亞太地區煽風點火表示擔憂，願加強協調配合，推動熱點問題降溫趨緩，維護地區安全穩定；將共同反對強權政治、抵制陣營對抗，踐行多邊主義並捍衞公平正義。

布林肯於周四啟程出訪老撾、越南、日本、菲律賓、新加坡和蒙古。布林肯訪越南時，將向上周五逝世的越共中央總書記阮富仲遺屬致哀。

之後布林肯會轉往日本，與美國防長奧斯汀參與美日外長防長「2+2會議」，重申美日同盟對處理一系列雙邊、地區及全球議題的重要性，並在美日韓和美日菲三邊合作的勢頭上持續加強。

中方證實王毅將晤布林肯 布林肯和奧斯汀還會到菲律賓出席外長防長「2+2會議」，這是美菲2+2會議首次在菲舉行。菲律賓總統小馬可斯將接見布林肯和奧斯汀，料將強調美菲對自由開放印太的共同願景，並討論加強合作應對包括南海在內的共同挑戰。中國外交部發言人毛寧昨日證實，王毅將應約在老撾會見布林肯，至於具體會見時間及情況，中方會及時發布消息。她相信二人會就共同關心的問題交換意見。

老撾副總理兼外長沙倫賽周四在萬象主持會議，王毅與俄羅斯外長拉夫羅夫共同出席。王毅表示，霸權主義、單邊主義、保護主義沉渣泛起，「小院高墻」和「脫鈎斷鏈」逆流湧動。他指，中俄老三國是亞太地區新興經濟體和促進地區和平發展的建設性力量，三方加強合作，不僅有利於維護共同利益，也將傳遞亞太國家團結合作，共促地區穩定繁榮、攜手應對風險挑戰的明確訊息。

中方高度評價老撾擔任東盟主席國工作，願與俄方支持以東盟為中心的區域合作架構，支持老撾及東盟各國牢牢把握東亞合作的正確方向。王毅與拉夫羅夫會面時指，面對變亂交織的國際形勢和外部干擾阻力，中方願同俄方一道，秉持永久睦鄰友好的初心，堅定相互支持，維護各自核心利益，始終成為彼此發展振興的同路人、好夥伴。拉夫羅夫指，俄方將同中方共同支持東盟中心地位，防止域外勢力破壞干涉。

另外，中國駐美國大使館周四晚舉行慶祝解放軍建軍97周年招待會，大使謝鋒致詞稱，大國對全球戰略穩定負有關鍵責任，和平發展的世界需總體穩定的中美關係，中美選擇和平與團結，冷戰熱戰就打不起來；中美選擇開放與合作，世界發展繁榮就有希望。本報綜合報道