二手平台疑遭利用暗售色情

商品文案充滿暗示意味

閑魚用戶張先生本月12日在瀏覽二手冷氣機資訊時，發現部分廣告夾雜美女照片，經進一步溝通後，這些賣家透露提供並非單純的冷氣機安裝服務，而是涉黃性質服務，他隨即向媒體和平台舉報。記者在平台輸入「捷安特」（內地單車牌子）搜尋，出現大量商品，文案內容充滿暗示意味。平台上出現標價99元（人民幣‧下同，約108港元）的蘋果取卡針，文案寫着「不要問我一個卡針為甚麼賣這麼貴，有些東西不是用價值來衡量的」。還有1毫（約0.11港元）硬幣標價數百至千倍，實則是出售色情服務，而硬幣年份就是服務者年齡。