中國成新加坡最大旅客來源國

【本報綜合報道】新加坡旅遊局近日公布的最新統計數據顯示，今年上半年入境旅客共824萬人次，總數已恢復至新冠疫情前約88.4%水平。在外來旅客最大來源國排名中，中國排名第一位，其次是印尼和印度。

統計數據顯示，今年上半年入境旅客中約74.4%在新加坡住宿過夜，平均逗留時間約3.51天，留宿旅客佔比雖然較疫情前減少，但逗留時間有所延長。

互免簽證 按年增逾8倍人次 其中入境的中國旅客共計145萬人次，超過印尼的130萬人次。特別是今年2月中國和新加坡互免簽證後，當月入境新加坡的中國旅客達32.7萬人次，較去年同期的3.53萬人次增長約8.3倍。

攜程集團統計數據亦顯示，2月從中國到新加坡的航班、酒店以及旅遊產品的預訂數量同比增長459%。中國旅客除了到魚尾獅公園、濱海灣花園、聖淘沙名勝世界等主要景點打卡外，更嚮往沉浸式體驗。新加坡旅遊局計劃繼續在中國主要的一、二線城市大力推廣，最關注的包括北京、上海、廣州、深圳、杭州和成都等地。