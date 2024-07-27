換臉App盜攝影師素材 被裁侵權須賠8000元

【本報綜合報道】上海市一名攝影師近日發現，有人工智能（AI）換臉應用程式（App）盜用她上傳網上的衣裝素材，構成侵權。上海市人民法院前日公布，嘉定區人民法院裁定，換臉應用程式公司須向攝影師賠償共7,500元人民幣（約8,063港元）。

AI生成 涉13短片

任職古風人像攝影師的陳姓女原告發現，上海一間科技公司內置應用程式的AI生成「一鍵換臉古風漢服」板塊，部分模版素材與她之前在短片平台發布的作品形象如出一轍。用戶只需上傳個人照片至該程式，觀看30秒廣告後即可製作換臉形象，免費保存到手機相簿。陳女起訴該公司未經許可使用她13條短片，要求立即下架、賠禮道歉並賠償。