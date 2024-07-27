羽球手遭流浪貓絆倒骨折 球館餵貓教練賠近26萬

【本報綜合報道】上海市一名男子早前在球館打羽毛球時，遭館內流浪貓絆倒受傷，他於是起訴球館經營者和餵貓的球館教練。閔行區人民法院周三再審裁定，球館和員工須分別承擔80％和20％責任，合共向傷者賠償24萬元人民幣（約25.8萬港元）。

分擔80%及20%責任 吳姓男原告去年4月20日與同事到閔行區一間球館打羽毛球，期間他跳起扣殺，落地時踩到貓摔倒受傷，醫生診斷證實他右雙踝骨折和右腓骨幹骨折，構成十級傷殘。

閔行區人民法院初審認定該貓由肖姓場館員工飼養，裁定肖男須承擔全部責任，向吳男賠償24萬元人民幣，判決公開後引起輿論爭議。

閔行區人民法院再審認為肖男在公共空間飼養涉案貓不屬獨佔支配，也不能管控涉案貓行動，所以他並非貓的飼養人或管理人。但肖男在球館附近餵流浪貓增加牠進入球館風險，他作為危險源引入者具有過錯，須承擔部分責任。代表律師指肖男接受判決，上訴與否視乎球館取態。