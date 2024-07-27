台中市長 訪美10天變6小時 返台指揮救災捱批

【本報綜合報道】台灣台中市長盧秀燕原定周一起出訪美國10天，但因颱風「格美」殺到，她抵美6小時後又搭機返台，周三坐鎮防災指揮中心。市議員批評她決斷能力有問題，只為做一場騷。對於會否再續美國行程，她前日表示仍在考慮，主要看風災情況，有決定再公布。

被指決斷能力有問題 民進黨市議員周永鴻表示，盧秀燕出發前就知道颱風要來，還執意出發，出發後到了美國卻又緊急獨自搭機返台。他批評：「如果這是一場秀，那來回商務艙機票可不便宜；如果這不是秀，那你的決斷能力真的有問題！」市議員陳俞融亦痛批，在市長回來前由副市長鄭照新指揮，鄭卻前往桃園機場為盧秀燕接機，令市政府鬧出「空城計」，颱風假決策過程出現一連串失誤。

盧秀燕回應指，不管防颱或訪美都是公務行程，目前為止兩全其美，仍有隊伍在美繼續行程，未影響美國友人行程安排。她希望大家專注防颱，避免「政治口水」。這兩天主持應變會議和留美繼續訪問的局處首長視像通話時，她均穿台中市災害應變中心紅色背心，被質疑做騷，她回應稱這是中央規定。