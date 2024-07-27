颱風襲台增至7死785傷 沉沒貨船4人獲救 船長亡

【本報綜合報道】強烈熱帶風暴「格美」前日曾登陸台灣宜蘭縣，為南投、嘉義、台南、高雄、屏東等地帶來嚴重暴雨水浸，其中高雄多納林道氣象站48小時錄得1,674毫米的驚人雨量，風災死傷人數增至7死一失蹤785傷。台氣象署昨日解除海上陸上颱風警報，但仍針對苗栗以南14縣市發布毫雨及大雨特報，16縣市全面或局部停工停課。另有一艘坦桑尼亞籍貨輪「FU-SHUN」前日凌晨在高雄外海下沉，9名緬甸籍船員墮海，其中4人獲救，船長身亡，其餘4人仍下落不明。

南部錄逾1100毫米雨量 自周三凌晨零時起24小時，台灣南部20個氣象站錄得超過1,100毫米雨量，高雄多納林道站最多，其次為屏東尾寮山的1,476毫米、嘉義奮起湖位的1,428毫米。高雄市區多處道路宛如澤國，岡山區因典寶溪溪水倒灌，水流到白米路一帶，約10輛車遭滅頂；大社區鹽埕巷大社天公廟外一片黃色泥水，有車輛被沖走，積水湧入地下停車場。左營區桃子園路一幢新建大廈傳出住戶築起人牆，住戶解釋當時只是協助架設防水閘門，並非肉身擋水。

坦桑尼亞籍貨輪福順號前日早上於高雄港外海傾斜下沉，船員棄船逃生。同日稍後，林園、小港區分別有民眾發現3名外籍船員，當晚再有一人自行上岸。昨日早上6時許有民眾在林園區海墘路沙灘發現一具男屍，經船公司確認為該貨輪緬甸籍船長。海委會主委管碧玲表示，前日在台南安平港外海擱淺的多哥籍貨輪蘇菲亞號，船上9名緬甸籍船員昨日早上已由海巡人員救回岸上。

對於這次格美「颱風尾」是否超越2009年颱風「莫拉克」，氣象署表示多納林道站2013年才設立，因此無法比較。但以過去資料看，莫拉克在24小時累積雨量中，佔據歷史第二至第10名，阿里山站曾出現1,623毫米的單日雨量紀錄，比較上仍是莫拉克威脅較大。