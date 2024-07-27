格美登陸莆田風力減 福建逾24萬人疏散

極端降雨料仍困擾多省 颱風「格美」已減弱為強烈熱帶風暴，前晚在福建省莆田市秀嶼區沿海登陸，登陸時中心附近最大風力12級（每秒33米）。據福建省防汛辦統計，截至前晚，該省共疏散24.08萬人。福建、浙江仍處於降雨核心時段，需警惕局部地區極端降雨。

格美是今年登陸福建的首個颱風，在前日兩次登陸，首次在當日凌晨在台灣宜蘭縣南澳鄉沿海登陸。福州、莆田、寧德、平潭4地共協調地方專業搶險救援隊伍187支5,172人待命，調集1,932台套搶險救援裝備。海事部門預置4架直升機、183艘專業救助船，在重點海灣錨地待命。

格美的中心昨日清晨5時位於福建省福州市永泰縣境內，預計將以每小時20公里左右的速度向北偏西方向移動，將於傍晚至晚間移入江西，並繼續北上，強度逐漸減弱。受格美影響，江西、湖北、河南等地昨日至明日將先後出現強降雨天氣，內蒙古東北部、東北地區大部周五也將有較強降雨。隨着格美深入內陸，南方高溫逐漸縮減。

四川吉林有幹部搶險救災失蹤 暴雨連場下，四川阿壩州九寨溝周三晚因強降雨引發泥石流等災害，要用剷車疏散遊客，景區不建議近期前往遊覽。四川與吉林分別有幹部在搶險救災期間遇險失蹤。中央組織部已從代中央管理黨費中劃撥2,700萬元人民幣（約2,908萬港元），支持四川、陝西防汛救災搶險工作。

強降雨導致九寨溝部分道路中斷，前日凌晨有人開剷車撤走遊客。九寨溝景區表示目前正常開放，外部部分道路因泥石流沖刷受損、塌方，不建議遊客近期到訪。九寨溝縣應急局則指，鄉鎮已啟動應急預案安置疏散災民，目前無人命傷亡，當地正進行搶險救援。但在阿壩州黑水縣，一名鎮幹部在搶險救援、疏散群眾期間，遭遇突發山洪泥石流，目前處於失聯狀態。

吉林省臨江市局部地區周三亦出現強降雨，導致發生山洪地質自然災害。臨江市副市長、公安局局長夏琨等5人在抗洪搶險救災中遇險，其中3人獲救，夏琨及輔警李祥深失蹤。另外，北京市門頭溝區同日發布48小時地質災害風險黃色預警，門頭溝區清水鎮一路段周四發生山體崩塌，塌方約180立方米，造成道路全幅中斷。本報綜合報道