中紀委上半年查省部級幹部41人
【本報綜合報道】中央紀委國家監委通報了今年上半年全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，其中立案省部級幹部41人、廳局級幹部2,127人、縣處級幹部1.7萬人、鄉科級幹部5.6萬人，以及現任或前任村黨支部書記、村委會主任合共4.7萬人。
接收175.4萬宗信訪舉報
內媒周四報道，全國紀檢監察機關今年上半年共接收175.4萬宗信訪舉報，其中檢舉控告類信訪舉報有47.7萬宗，處置97.1萬宗問題線索，對40.5萬宗立案。33.2萬人受處分，其中黨紀處分26.6萬人、政務處分9.3萬人，涉及25名省部級幹部、1,806名廳局級幹部、1.3萬名縣處級幹部、4.3萬名鄉科級幹部、4.6萬名一般幹部，以及22.9萬名農村、企業等其他人員。
全國紀檢監察機關期間運用「四種形態」，批評教育和處理87.9萬人次。其中批評教育54.2萬人次，佔總人次61.6%；黨紀輕處分27.1萬人次，佔30.8%；重處分3.1萬人次，佔3.5%；立案審查3.6萬人次，佔4.1%。
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