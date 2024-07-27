中紀委上半年查省部級幹部41人

【本報綜合報道】中央紀委國家監委通報了今年上半年全國紀檢監察機關監督檢查、審查調查情況，其中立案省部級幹部41人、廳局級幹部2,127人、縣處級幹部1.7萬人、鄉科級幹部5.6萬人，以及現任或前任村黨支部書記、村委會主任合共4.7萬人。