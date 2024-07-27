新竹市長 詐領助理補助11萬 高虹安囚7年4個月

即日停職 宣布退出民眾黨 台灣新竹市長高虹安被控2020年擔任立委期間，與自己4名助理聯手詐領立法院公費助理補助共46萬30元（新台幣‧下同，約11萬港元），涉犯貪污、偽造文書等罪嫌。她否認所有指控，請求法官審酌「新竹市45萬市民的期待」。台北地方法院昨日一審宣判，依《貪污治罪條例》判囚7年4個月，全案可上訴。高虹安因被判貪污罪成，即日起被停止市長職務，她亦主動宣布退出民眾黨。

涉案助理包括高虹安的前立委辦公室行政主任黃惠玟、前主任陳奐宇、前法務主任陳昱愷、前公關主任王郁文，其中黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷認罪，高虹安、王郁文至今不認罪。檢方指控，扣除實際支付公費或私聘助理薪金、獎金後，剩餘上述金額為不法所得，用於高虹安個人餐飲、交通、贈禮，甚至買雙眼皮貼、衞生巾等藥妝，和洗頭、看病等花費，儼然當成私人金庫。

稱倣效前立委處理零用金 檢察官在庭上指摘，高虹安的詐領犯行是低薪高報、製作助理酬金、加班費差額，以施用詐術方式領取公款，本案有可能是法院第一次就立委助理的薪資適法性表態，檢察官只是依職權起訴和論告。高虹安則指當時她剛上任立委，聽從黃惠玟的建議，倣效前立委李俊俋的模式處理辦公室零用金，毫無貪污主觀犯意。她又指，自己從沒命令個別助理捐錢，也不過問零用金用途。

柯文哲撐高虹安爭取清白 高虹安除了被判囚，亦要褫奪公權4年，沒收11萬餘元（約2.6萬港元）。黃惠玟被判囚兩年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳奐宇被判囚一年，緩刑3年，義務勞務100小時；王郁文被判囚兩年，緩刑5年，義務勞務240小時；陳昱愷雖認罪，但合議庭認為他有加班，無貪污法律適用，因此判無罪。高虹安市長職務由副市長邱臣遠代理，她這屆市長任期剩餘兩年多，上訴二審若在任期內翻盤改判貪污無罪，才可復職。民眾黨主席柯文哲回應指，「支持高虹安上訴爭取自己的清白」，該制度也不是高發明的，且最後法官說11萬，「所以我認為她是沒有甚麼貪污的意圖」。本報綜合報道