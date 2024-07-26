缺理性國際秩序 人類快面臨覆滅

美國外交及政治重量級人物、「中國通」傅立民（Chas Freeman），最近就當今世界的政治紛亂，提出精彩分析。他首先指出，政治及社會秩序的維繫，通常分為「依法管治」（rule by law）及「法治」（rule of law），前者最主要例子是源自法家韓非子的思想，由有法律、政治知識及權力的統治者及其統治集團所訂立，要民眾遵守，極依賴公平、公正及有智慧的統治者推廣執行，但往往有層級特權的例外。而現今西方尊崇的「法治」，就假定要有一個以道德、理性制訂法律的組織及民間共識，建立並執行公平、公正的法律。其實兩者的最終目的，都應該是達到公平施政執法和保護弱者的功能。

西方國家 雙重標準 而如今國際政治出現的亂象，正正源自以美國為首的西方國家強調的「基於規則的國際秩序」，其實就是充滿層級例外的「依法管治」方式，國際規則由西方國家制訂，但它們對其他國家強加執行，自己卻可以不依從，例如它們反對俄羅斯入侵烏克蘭，但過去它們入侵過越南、伊拉克、利比亞、敍利亞等多不勝數的國家。美國曾大力推動自由貿易，但如今對中國、俄羅斯甚至歐盟，往往加徵關稅及實施制裁。西方先進國家曾大力鼓吹節能減碳、環保主義以改善氣候變化，但如今新上台的政府可以隨意背棄國際環保協議，像美國對中國及歐盟更先進的環保產品，如電動車、電池、太陽能板增加關稅，並大量補貼國內生產，引發不公平競爭，增加國民負擔及拖慢環保進程。

當今世界的困局是西方「基於規則的國際秩序」，要刻意取替二次大戰後建立國際認定但無法執行的《聯合國憲章》，但其自利的雙重標準及虛偽，令其他國家無法容忍，且已備受挑戰。事實上，兩個體系均無法有效解決國際間正在惡化的戰亂及其對不少國家的破壞，以及全球暖化、非法移民、社會赤貧化、恐怖主義、疫症、戰爭及反人道主義罪行、物種滅絕、核擴散等關乎人類存亡的問題。如果全球各國不能建立更合理、共同接受並推行的新國際秩序，不用多久，氣候變化、饑荒、戰爭及瘟疫等勢將導致人類覆滅。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻