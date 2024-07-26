大理石地板深藏海底 料羅馬帝國別墅鋪砌

意大利文化部坎皮佛萊格瑞考古公園周二在社交平台公布，考古學家早前在那不勒斯附近海域海床發現一塊外觀華麗的地板，由不規則的大理石拼砌而成。該種建築特徵在公元3至5世紀的貴族住宅十分常見，推測它屬於羅馬帝國末期一幢俯瞰大海的別墅。

別墅地板由數千塊形狀各異的大理石鋪砌而成，創造出錯綜複雜的幾何圖案。而整塊地板由多塊鋪砌而成的正方形組成，每個正方形中心則有一個內切圓形。地板鋪砌在別墅大廳的門廊入口，面積超過250平方米。

考古學家推測，大理石形狀之所以非常不規則，可能因為它們原本從其他幾何形狀石塊切割出來。對別墅主人而言，鋪砌大理石成本非常昂貴且要求很高，因此不得不使用性價比較高的二手大理石拼砌地板。隨後來房間內的10米高牆倒塌，地板因而遭壓碎，考古學家目前正繼續在水底展開考古工作，旨在發掘及修復更多地板。

凱撒大帝曾居 現為潛水勝地 該幢別墅位於古老的溫泉小鎮巴亞，在羅馬帝國晚期是上流社會的熱門度假勝地，曾是古羅馬帝國皇帝凱撒大帝等人的居住地，可惜因附近的火山活動，導致大部分土地被海水淹沒。當地現在是個潛水勝地，人們能夠潛入海底，一睹遺迹奧秘。本報綜合報道