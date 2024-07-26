擬讓長子獨自繼承家族企業 梅鐸或與另外3子女打官司

【本報綜合報道】美國《紐約時報》周三報道，新聞集團始創人梅鐸（Rupert Murdoch）去年試圖更改家族信託條款，確保長子拉克倫（Lachlan Murdoch）能夠在自己死後控制家族企業，為此可能與其餘3名子女打官司。

涉家族信託條款角力

根據家族信託條款，除了拉克倫，梅鐸次子傑智梅鐸（James Murdoch）、次女伊莉莎伯‧梅鐸（Elisabeth Murdoch）及長女普魯登絲（Prudence Murdoch）均有權就傳媒企業如何營運發聲。報道指，93歲的梅鐸有意讓拉克倫獨自控制家族在霍士新聞、《華爾街日報》、《紐約郵報》及《澳洲人報》等投資。