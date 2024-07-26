兩岸國際

涉助朝採購 美制裁華網絡

美國財政部周三宣布，該部門的海外資產控制辦公室（OFAC）制裁中國一個由6名個人與5間實體組成的網絡，涉嫌與採購支持北韓彈道導彈和太空項目的物品有關。該部門批評北韓違反聯合國安理會決議多次試射彈道導彈，還向持續攻擊烏克蘭基建的俄羅斯提供導彈。（綜合報道）
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